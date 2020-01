Bakfietsdrama misbruikt voor oplichting, Doneerfonds stapt naar politie

De site Doneerfonds.nl gaat aangifte doen tegen oplichters die via crowdfunding hebben geprobeerd een slaatje te slaan uit het dramatische bakfietsongeluk in Bussum waarbij een jonge moeder om het leven kwam. De initiatiefnemers beloofden geld in te zamelen voor de nabestaanden, maar die zeggen van niets te weten. De gemeente Gooise Meren is met stomheid geslagen.

Daags na het dodelijke bakfietsdrama in Bussum werd door onbekenden een inzameling gestart op Doneerfonds.nl, een vrij onbekende website waar geld wordt ingezameld voor gedupeerden. ‘Dit geld is voor de nabestaanden/slachtoffers van het ongeval in Bussum, zodat ze niet ook nog financieel zwaar getroffen worden. Het geld zal via de gemeente Bussum bij de juiste personen terechtkomen’, viel te lezen in de omschrijving. Daar werd later nog de volgende update bijgeplaatst: ‘Deze actie wordt binnenkort beëindigd. Wilt u nog doneren doe het dan zo snel mogelijk.’

De gemeente Gooise Meren en een externe toezichthouder sloegen alarm nadat ze geen contact konden krijgen met zowel de initiatiefnemers als de beheerder van de website. Die laatste heeft alsnog via een korte verklaring op de site gereageerd waarin hij afstand neemt van de actie. ,,Wij van doneerfonds hebben niets met deze actie te maken en faciliteren alleen zulke acties. Omdat we geen contact meer krijgen met de initiatiefnemer hebben we de actie verwijderd.”

Donaties terugstorten

Hoeveel geld er uiteindelijk is gedoneerd, is niet duidelijk. Volgens Doneerfonds.nl zijn de ontvangen donaties nog niet uitgekeerd aan degene(n) die de actie heeft (hebben) opgestart. ,,De komende dagen nemen we contact op met de donateurs om de donaties terug te storten”, belooft de beheerder. ,,We hebben ook onze procedures aangescherpt door onder andere een kopie van het identiteitsbewijs en bankafschriften te vragen van degene die een actie wil opzetten.”

Doneerfonds gaat morgenochtend aangifte doen bij de politie. Dan worden het ip-adres en het gebruikte e-mailadres aan het onderzoeksteam overhandigd.

Verbijstering

In de gemeente Gooise Meren, waar Bussum onder valt, is met verbijstering gereageerd. ,,Schandalig dat er iemand is die via het leed van anderen geld binnen wil halen’’, schrijft Jane Green op Facebook. ,,Wat ben je dan in en in slecht’’, vult Marius Lambers op datzelfde platform aan.

Gisteren deed de gemeente al een dringende oproep aan alle inwoners om vooral géén geld te doneren via Doneerfonds.nl.