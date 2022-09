Bakker uit Vlissingen stopt vanwege hoge energieprijzen: ‘Ik ga niet werken voor de Delta’

Zeeuws stel getroffen door noodweer: ‘Het was een grote nachtmer­rie’

Ze zijn volop bezig met het weer opbouwen van hun bed and breakfast in Noord-Italië. Op 16 september regende en spoelde bijna alles van Ronnie en Bianca Dorst, die voorheen in Oosterland woonden, weg. ,,We denken nu vaak aan Zeeland. Luctor et Emergo. Wij geven ook niet op.”

17:55