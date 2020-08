Baldadigheid lijkt het antwoord op tegenstrijdige corona-communicatie

Elke dag lees ik wel ongeloof bij politici, ondernemers en mediamensen over de uitspattingen van jongeren, die steeds vaker met hun gedragingen laten merken dat ze het niet meer zo nauw nemen met de coronaregels.



In heel het land, Randstand of provincie, moet de politie optreden vanwege illegale dansfeestjes, die een oase van stilte vormen in de herrie waar het coronadebat tot is verworden door al die verschillende opinies en gedachten over het Nederlandse beleid.



Synchroon aan deze ontwikkeling lezen we dagelijks in de krant dat het aantal besmettingen oploopt, met name onder jongeren die zelf weliswaar in een veilige doelgroep zitten, maar desondanks een gevaar kunnen zijn voor de ouderen met wie ze omgaan.



Lodewijk Asscher, de voorman van de PvdA, maakt zich ook zorgen en daarom probeerde hij het kabinet te verleiden voor een vervroegd debat over de aanpak. Maar die oproep sorteerde geen effect; de coalitiepartijen zijn niet bereid om te debatteren.



Ik vind dat tamelijk opmerkelijk. Ze zullen ongetwijfeld achter hun eigen visie staan, maar het lukt al een paar weken niet om op een gedegen manier uit te leggen hoe die bestrijding van het coronavirus er nu precies uitziet.