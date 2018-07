Bankje van overleden moeder inzet van conflict met gemeente

Die diefstal bracht haar op het idee om het bankje van 'ons moeder' bij haar eigen huis te plaatsen. Ze belde naar de gemeente en kreeg iemand van Openbare Werken aan de lijn. ,,Ik kreeg te horen dat het bankje is geschonken door de gemeente en dat wij er als familie mee konden doen wat we wilden. Okee, zei ik toen, dan halen we het bankje weg bij De Berken en plaatsen het tegen ons eigen huis aan, het huis waar mijn moeder is opgegroeid." Zo gezegd, zo gedaan.



Tot verbazing van de familie Weerts stond er een paar dagen later iemand van de gemeente aan de deur die zich kwam verontschuldigen en zei dat de bank toch niet verplaatst had mogen worden. ,,Ik dacht dat het een grap was", vertelt een nog steeds boze Petra Weerts. Maar woensdag hoorde ze 's ochtends 'gebonk'. Toen ze ging kijken, zag ze twee gemeentewerkers die het bankje uit de tuin wilden halen. ,,Ze hadden al zand en stenen rondom het bankje verwijderd", vertelt Hans Weerts in tranen. ,,Ik heb gezegd dat ze op privéterrein waren en dat ze ons geen toestemming hadden gevraagd."