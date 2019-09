Barbie had in 1965 al een stoer astronautenpak aan

Rutte gaat met scholen en onderwijs­bon­den praten over extra geld

6:00 Schoolbesturen en onderwijsbonden gaan met premier Rutte in gesprek over het extra geld dat hij heeft toegezegd. Drie dagen geleden riepen ze hem in een brief op om door te praten over een noodpakket van dik 400 miljoen euro. Gisteren kwam al een uitnodiging.