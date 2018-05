Barbie met bomgordel in lesmateriaal voor asielzoekerskinderen

Dat gebeurde tijdens de powerpointpresentatie die gebruikt wordt tijdens het zogeheten Mondeling Nederlands Nieuw van de CED-Groep. Tijdens de themaweek 'speelgoed' bijvoorbeeld klikte de juf even vrolijk op een Barbiepop, om kort erna tot de ontdekking te komen dat deze een bomgordel draagt. En onder de verkeersborden die de kinderen moesten leren, bleken schunnige teksten te staan. Een leerkracht van het Expertisecentrum Anderstaligen in Emmen is er nog geschokt van, zegt zij tegen Dagblad van het Noorden . ,,We weten niet hoe het kan, maar het is absurd. Zelf had ik nog de neiging om door te klikken, omdat het niet direct opviel. Maar vooral kinderen uit de bovenbouw zijn heel erg geschrokken.'' Veel kinderen die nu bij het Expertisecentrum Nederlandse les krijgen komen uit oorlogslanden als Syrië en Eritrea.

Zieke geest

Maja Zuiderveld, locatieleider van het Expertisecentrum. vraagt zich af 'welke zieke geest dit soort plaatjes opneemt in een methode voor nieuwkomers'. Ze gaat er vanuit dat niet de CED-Groep de schuldige is, maar iemand die de presentatie gemanipuleerd heeft. De school heeft inmiddels navraag gedaan bij andere scholen, zoals de Oosterschool in Bellingwolde. Die heeft het CED al eerder op de hoogte gesteld.



Niettemin zijn er nog steeds powerpointpresentaties met de plaatjes in omloop. Woordvoerder Elly van der Zel van de CED groep in Rotterdam zegt met grote oren het verhaal aan te horen. ,,Ik word hier erg verdrietig van.''



Directeur Jos van Kessel van de CED-Groep zegt even later in een reactie dat de groep zelf geen blaam treft: ,,Dit nemen we hoog op. Wij hebben uiteraard nooit toestemming gegeven voor het aanpassen van ons materiaal, zeker niet op de wijze als nu gebeurd is, en nemen er ook uitdrukkelijk afstand van.''



Van Kessel kondigt nader onderzoek aan. ,,Want wij zijn natuurlijk ook benieuwd hoe dit heeft kunnen gebeuren.''