Barman baalt van spontane polonaise in Brabants café: ‘Dit had niet gemogen’

Op beelden die een NRC-journalist op twitter deelt is te zien hoe bezoekers van het café zorgeloos door de zaal walsen, armen op de schouders van de man of vrouw voor hen. ‘Deze tent kan meteen weer dicht’, luidt een van de reacties.

Barman Jan Pulles van het café baalt van de uitglijder, zo vertelt hij telefonisch vanuit het café. ,,Dit was om elf uur vanochtend, in een besloten activiteit namen we afscheid van de vorige uitbater. Tsja, in een emotioneel moment ontstond even een rondje polonaise. Dat had niet gemogen, al snap ik wel dat mensen op dit emotionele moment dit afscheid recht wilde doen.”