Bas leende als 14-jarige jongen een boek, nu is hij 91 en brengt hij het éindelijk terug

De nieuwsgierigheid van bibliotheekmedewerkster Geertje Wiersma was meteen gewekt, toen Bas Hagoort belde met de merkwaardige vraag of hij een boek mocht inleveren. „Het staat al 77 jaar in de kast en is elke verhuizing meegegaan.” Ze nodigde Bas uit in de bibliotheek om het boek in te leveren en zijn bijzondere verhaal te vertellen. „Er is nog nooit een boek zo lang bij een lener in huis geweest.”