Basisschoolleraar (61) opgepakt voor verdenking van ontucht en bezit kinderporno

Het gaat om leerkracht Fred M., die werkzaam is op basisschool Het Spectrum in Delfgauw en een van de hoofdtrainers is van tennisschool Y4Tennis. In een brief aan haar leden laat de vereniging weten dat M. voorlopig geen training zal geven omdat er een onderzoek naar hem loopt vanwege ‘een zedenfeit’. Hij is door de school op non-actief gesteld, in elk geval gedurende het onderzoek.