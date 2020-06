Baudet loopt boos weg bij radio-interview met Simone Weimans

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is gisteren boos weggelopen tijdens een uitzending van het radioprogramma Met het Oog op Morgen op NPO Radio 1. Hij was te gast in de studio bij presentatrice en nieuwslezeres Simone Weimans, maar de twee konden het niet eens worden over het gespreksonderwerp.

Weimans zei in de veronderstelling te zijn dat Baudet aanwezig was in de studio om over de actualiteiten te praten. Zo stelde ze Baudet onder meer vragen over de Black Lives Matter-demonstraties van de afgelopen weken en de beeldenstorm.

Baudet daarentegen dacht dat hij om een heel andere reden was uitgenodigd in de studio, namelijk om over zijn Forum voor Democratie-krant te praten. Nadat hij enkele vragen over de actualiteit had beantwoord, had hij er wel genoeg van. ,,Nu wil ik het graag hebben over het onderwerp waarom ik hier gekomen ben”, zei Baudet.

Daar ging Weimans echter niet zomaar in mee. Volgens haar was met zijn woordvoerder afgesproken dat de twee het over de actualiteiten zouden hebben en was de krant slechts een kleine aanleiding voor het gesprek. ,,Dan kunt u nu het wonder van uw flexibiliteit laten zien”, reageerde Baudet zichtbaar geïrriteerd.

‘Tot ziens’

Toen Weimans daar niet in mee ging en hem nog een vraag over de demonstraties stelde, vond Baudet dat het wel genoeg was geweest. Hij stond op en liep de studio uit. ,,Tot ziens”, zei hij. Hij vond dat hij al heel soepel was geweest om een aantal van haar vragen toch te beantwoorden.