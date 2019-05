Baudet won in beeld op alle fronten

We hadden al Nixon vs. Kennedy en Fortuyn tegen Melkert. Sinds gisteravond kan de verbale knokpartij tussen Baudet en Rutte aan het rijtje historische tv-debatten worden toegevoegd. Het was alleen al historisch omdat niet eerder twee politici een uur lang live op tv met elkaar in discussie gingen. Dat was genoeg reden voor anderhalf miljoen kijkers om wakker te blijven voor deze speciale Pauw.