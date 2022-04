Bavaria blijft als één van de weinige bierbrouwers wel in Rusland: ‘Geen juridische grond voor een vertrek’

Bier van Bavaria blijft verkrijgbaar in Rusland. Topman Peer Swinkels van Swinkels Family Brewers herhaalde vrijdag geen grond te zien voor terugtrekking van de Russische markt vanwege de Oekraïne-oorlog. De Lieshoutse bierbrouwer lijkt de situatie daarmee vooral juridisch en niet moreel te benaderen. Bierreuzen zoals Dommelsch-moeder AB Inbev, Carlsberg en Heineken pakken wel hun biezen in Rusland.



,,Wij hebben daar geen eigen mensen maar laten bieren onder licentie brouwen. Er is geen juridische grond om het contract te beëindigen. Nederland is immers niet in oorlog met Rusland”, is de uitleg van Swinkels. Dat het besluit om te blijven niet op morele gronden is genomen, bestrijdt hij. ,,Het is onverstandig voor een bedrijf om een rol in te spelen in dit soort conflicten. In zijn algemeenheid willen wij totale volken, dus ook niet de Russen, wegzetten als fout.” Vorige maand steunde de gemeente Laarbeek een klemmend beroep van de honorair consul van Oekraïne aan het adres van Swinkels om zich per direct terug te trekken uit Rusland.