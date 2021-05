Bedreigers van Jaap van Dissel ‘bestelden bakstenen voor zijn verjaardag’

Twee dames die RIVM-topman Jaap van Dissel ernstig bedreigden via sociale media, staan vandaag voor de rechter in Den Haag. Ze deelden zijn adres, beschuldigden hem ervan een pedofiel te zijn en onderschreven de suggestie dat iedereen bakstenen door zijn ruiten moest gooien en hem brandnetels cadeau moest doen. Op video's is te zien hoe een Nederlandse vlag met Van Dissels naam erop in brand gaat.

Het gaat om de 54-jarige Geertruida T. uit Zutphen en de 53-jarige Dieuwke P. uit Terneuzen. P. plaatste de video met de brandende vlag. Op sociale media gingen zij nogal tekeer tegen Van Dissel. Op berichtendienst Telegram riepen zij op tot geweld tegen hem en deelden het adres van de inmiddels overbekende RIVM-directeur. Voor de deur van de rechtbank staan zo’n vijftien sympathisanten van de dames.

Volgens de dagvaarding zouden ze ook beelden van een omgekeerde brandende Nederlandse vlag hebben geplaatst, met daarbij de tekst: ‘Van Dissel is MK ultra-sado-pedo’. Bij een plaatje van Van Dissel plaatsten ze de tekst: ‘Ik ben morgen jarig, ik wil graag bakstenen voor mijn verjaardag. Iedereen van harte welkom, iedereen van harte welkom op...’ Daarna volgde Van Dissels adres.

Duistere plannen

Van Dissel en het RIVM deden al lange tijd geleden aangifte. Sinds hij door de coronacrisis een bekende Nederlander werd, is hij ook vaak doelwit van allerlei complotdenkers: van mensen die niet geloven in corona of denken dat daar allerlei duistere plannen achter schuilgaan tot mensen die beweren dat Van Dissel deel uitmaakt van een satanistisch pedonetwerk.

Die laatste, nergens op gebaseerde beschuldiging kwam eerder dit jaar pijnlijk aan het licht toen in Bodegraven ineens massaal bloemen werden gelegd bij een graf van een zogenaamd slachtoffer van dat pedonetwerk van ‘hooggeplaatste mensen’. Die bloemleggerij was weer het gevolg van een verhaal van een ex-inwoner van Bodegraven die op internet sinds enige tijd de naam van Van Dissel noemt in zijn verhalen over pedonetwerken.

Van het bestaan van zo'n netwerk is geen flinter bewijs. En al helemaal niet van een relatie tussen Van Dissel en de overledene in dat graf in Bodegraven. Van Dissel deed aangifte.

