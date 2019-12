Bedrijf haalt foute kersttrui met cocaïne-snuivende kerstman uit de handel

De trui was korte tijd te koop via de website van het bedrijf. Een zegsman van Walmart heeft inmiddels excuses aangeboden voor de spraakmakende sweater. ,,We verkochten ze via een derde partij en dat is gelijk gestopt. De trui sluit absoluut niet aan bij onze normen en waarden en we zeggen sorry tegen iedereen die zich heeft gestoord aan dit product.”



Hoewel Walmart de verkoop van de zogenoemde Coke Santa heeft gestaakt, zijn soortgelijke kersttruien nog wel verkrijgbaar via de internationale website Amazon. Voor een paar tientjes haal je al een cocaïne-snuivende kerstman in huis, zo leert wat speurwerk bij Amazon. De truien worden aangeprezen met de wervende tekst: ‘Cocaine Santa let it snow christmas sweater. Perfect for cozy days with your family’. Oftewel: ‘een cocaïnekerstman-, ‘laat het sneeuwen’-kersttrui. Perfect voor een gezellig samenzijn met familie’.



Of Amazon de verkoop van de coketruien ook zal stoppen, is vooralsnog onduidelijk. Behalve de truien met de snuivende kerstman, zijn daar ook nog andere foute kerstkledingstukken aan te schaffen. Zo is er een trui met een kerstman die zonder broek voor een open haar ligt, een waarop hij van een dak naar beneden plast en nog een waarop hij met een moeilijk gezicht zijn behoefte doet op een schoorsteen.