Bedrijven en Defensie gaan vaker personeel uitwisselen

Leerzaam

De uitwisseling kan voor langere tijd zijn. Bijvoorbeeld voor een concrete opdracht van een half jaar. Maar het kan ook om een kortere periode gaan. In sommige gevallen zullen mensen worden uitgewisseld. In andere gevallen gaat alleen om een defensiemedewerker die een tijdje ervaring opdoet in een bedrijf of andersom. Luitenant-generaal Martin Wijnen: ,,Onze mensen zetten veel verschillende stappen binnen Defensie, maar weinig daarbuiten. Ik gun dat iedereen, omdat het ontzettend leerzaam is.’’