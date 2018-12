Beelden medeverdachte bedreigen Geert Wilders vrijgegeven

videoBewakingsbeelden van een reisgenoot van de Pakistaanse bedreiger van PVV-voorman Geert Wilders zijn vrijgegeven. De reisgenoot is een medeverdachte in de bedreigingszaak. Ook heeft de politie beelden vrijgegeven van een mogelijk belangrijke getuige.

De identiteit van de man die samen met de Pakistaan Juniad I. op 27 augustus met de trein van Den Haag naar Amsterdam-Sloterdijk reisde is bij justitie niet bekend. Het OM beschuldigt I. van bedreiging met een terroristisch oogmerk, voorbereidingshandelingen voor moord met een terroristisch oogmerk en opruiing.

Lees ook OM: bedreiger van Wilders had gruwelijke beelden op zijn telefoon Lees meer

De opgepakte verdachte zou op 27 augustus een filmpje op Facebook hebben gezet waarin hij in het Urdu, de nationale taal van Pakistan, een aanslag aankondigde op de PVV-leider of het gebouw van de Tweede Kamer. Aanleiding voor die bedreiging is vermoedelijk de door Wilders uitgeschreven wedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed. Die werd later afgeblazen.

Onthoofd lichaam

De Pakistaan heeft tegenover de politie verklaard dat hij alleen naar Nederland kwam om te demonstreren tegen Wilders. Justitie ziet dat heel anders. Uit het onderzoek is tot nu toe gebleken dat de Pakistaan gruwelijke, bewerkte beelden van Geert Wilders op zijn telefoon had staan. ,,Onder andere van een onthoofd lichaam,met de tekst: we will slaughter you, infidel.’’

Ook zou hij speciaal naar Nederland zijn gekomen om Wilders iets aan te doen. Junaid reisde geregeld door Europa. Op zaterdag 25 augustus reisde hij met de bus van Parijs naar Amsterdam. Twee dagen later nam hij in een döner-zaak op het centraal station van Den Haag met zijn telefoon een filmpje op. ,,Op dit moment mijn enige doelwit is de belediger van Mohamed, met Gods wil zal ik die hond, die belediger, naar de hel sturen. Net zo lang ik leef, ik zal deze missie niet annuleren’’, zei hij onder meer in een video die zo’n twaalf minuten duurt. Hij plaatste de video openbaar op Facebook.

Fel geprotesteerd

Wilders was op dat moment in Pakistan in het nieuws omdat hij in het Nederlandse parlement een cartoonwedstrijd wilde organiseren, met de profeet Mohammed als onderwerp. Er werd in Pakistan fel tegen geprotesteerd door een extremistische religieuze partij. Die wilden in een mars naar de Nederlandse ambassade lopen.