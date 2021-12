Beelden van geestenjagers in Amersfoort openbaar: ‘Ik hoor jullie allemaal giechelen’

Een groep paranormale onderzoekers zocht op 11 september met toestemming van de directeur van de begraafplaats naar ‘spirituele energieën’ bij graven. De zaak kwam aan het licht toen de vader van een overleden kind een vergeten videocamera vond, met een filmpje van de bijeenkomst erop. De spirituele groep noemde het bezoek aan Rusthof zelf ‘een unieke kans', omdat ze nooit eerder onderzoek konden doen op een begraafplaats die nog in gebruik is.

In de vier fragmenten, gemaakt op 11 september van dit kalenderjaar, is te zien wat er tijdens de veelbesproken paranormale sessie is gebeurd. Zo wordt onder andere door de aanwezigen gevraagd of ‘energieën’ de lampjes kunnen laten branden: ‘Jullie mogen allemaal komen kijken, hoor’. Ook zeggen de geestenopwekkers: ‘Ik hoor nog allemaal andere kindjes, ik hoor jullie allemaal giechelen.’

Nationale Ombudsman

Eerder vandaag werd bekend dat de directeur van Rusthof geen toestemming had mogen geven voor paranormaal onderzoek op het kerkhof, maar daarvoor het gemeentebestuur had moeten raadplegen. Verder moet Amersfoort betere regels opstellen over wat wel en niet is toegestaan op haar begraafplaatsen. Dat schrijft de Nationale Ombudsman in zijn vrijdag verschenen rapport over de geruchtmakende grafseances.