Beelden vermeende mishandeling door Labyad blijven spoorloos, maar aannemer heeft één minuut

Hocein Zouhri, de aannemer die aangifte heeft gedaan tegen onder anderen Ajaxvoetballer Zakaria Labyad, krijgt via een kort geding niet alle camerabeelden van het incident in handen. De rechter gelooft het verweer van het beveiligingsbedrijf dat er geen beelden (meer) zijn. De aannemer moet het nu hebben van één minuut film die zijn juridisch adviseur Karim Aachboun wel al in bezit heeft.

De aannemer probeerde deze maand via een kort geding de beelden in handen te krijgen van een mishandelingsincident bij de woning van Labyad. Die beelden zijn gemaakt door camera's van Labyad, maar waren de aannemer via de rechter al eerder toegewezen. Het gerechtshof had Labyad veroordeeld tot afgifte daarvan. Het beveiligingsbedrijf dat de beelden zou moeten hebben, zegt echter dat er geen beelden zijn of dat ze niet bewaard zijn. Dat geloofde de aannemer niet, vandaar de stap naar de kortgedingrechter. Die besloot eergisteren echter: als die beelden er niet zijn, kan ik ook niet toewijzen ze te overhandigen.

Het incident dateert al van juli 2020, maar de zaak kwam eind oktober van dit jaar in het nieuws toen bleek dat er een aangifte lag tegen de Ajax-voetballer en enkele familieleden die de aannemer zouden hebben geslagen en bedreigd, na onenigheid over een onbetaalde rekening. Zouhri had werkzaamheden aan de villa van Labyad verricht, maar de Ajacied zou daarover ontevreden zijn geweest.

Dat liep tijdens een confrontatie bij de woning van Labyad uit de hand. De aannemer was verhaal gaan halen toen hij de voetballer niet meer kon bereiken. Zouhri zou zelfs zijn bedreigd met een vuurwapen en ook dat zou op beeld zijn vastgelegd. Ook Labyad heeft trouwens aangifte gedaan: wegens huisvredebreuk en bedreiging.

Leunend tegen auto

Of het Openbaar Ministerie tot vervolging overgaat in beide zaken, is nog de vraag. De aannemer heeft zijn hoop gevestigd op één minuut film van de beveiligingsbeelden die zijn juridisch adviseur wel al eerder in handen kreeg. Dat zijn beelden die gemaakt zijn met een telefoon, van het scherm. De beelden zijn daarom niet scherp, maar te zien is wel dat een man, tegen een auto leunend, door meerdere mannen wordt omringd en enkele klappen krijgt. Ook lijkt Labyad in beeld te komen, maar niet helemaal goed te zien is wat hij precies doet.

Volgens Zouhri's juridisch adviseur Karim Aachboun is het onderzoek nog volop bezig: ,,Volgens de laatste berichten zijn alle verhoren inmiddels afgenomen. Cliënt ziet de vervolgingsbeslissing dan ook met vertrouwen tegemoet.”

