Beelden vrijgegeven van beschieting eettenten havengebied Amsterdam

Een auto parkeerde die zondagavond om 22.00 uur aan Tijnmuiden op een bedrijventerrein. De bijrijder stapte uit, liep naar een snackbar en een nog te openen broodjeszaak. Vervolgens richtte hij een pistool op de pui en schoot.



Het eerste schot mislukte. Een tweede poging bleek succesvoller. In totaal vuurde hij negen kogels af op de twee panden. Daarna rende hij terug naar de auto en reed de auto weg. De politie zoekt mensen die (anoniem) informatie over het incident kunnen delen.



Wat het motief voor het schieten is, is nog onduidelijk, aldus de politie in het programma. Wie de man op de beelden is, is evenmin bekend. Wel is een signalement afgegeven: de man heeft een gezet postuur, droeg een jas of trui met een donker vlak en een capuchon.