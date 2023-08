Begrafenisondernemer met bomvolle ‘drugslijkwagen’ liep al eerder tegen de lamp: ‘Niet goed voor branche’

Eva (41) woont met haar zoontje Bram in een camper: ‘Het is behelpen, maar wel precies wat ik zocht’

Eva Bijlsma (41) woont met haar zoontje Bram nu bijna een jaar in een camper. Vier stenen muren voelden voor haar al langer te beklemmend en nu genieten de twee volop van het leven in de natuur. ,,Ik was hiervoor nog nooit met een camper op vakantie geweest, maar we zouden nu niet meer anders willen.”