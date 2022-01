Bekende demonstrant Huig Plug zoekt Rutte op ondanks contactverbod, opgepakt bij Binnenhof

De arrestatie gebeurde op last van de officier van justitie, vertelt een van de agenten. ,,Zet de video snel online, Pieter”, geeft Plug zijn collega mee. ,,Ik ben de klokkenluider van justitie! Ik ben geen misdadiger. Het is een schande. Ik vecht ook voor de politie. Dit kan toch niet?”, roept hij, waarop hij geboeid wordt afgevoerd.

Contactverbod

Terwijl zo’n veertig sympathisanten van Plug voor de rechtbank protesteerden tegen het proces, waarvan het geluid doordrong in de rechtszaal, verwierp Plug die aanklacht bij de rechter. ,,Het plaatje ging massaal rond op social media. Ik zag dat ding voorbijkomen, schoot in de lach en plaatste het. Als Hans Teeuwen het zou plaatsen, zou iedereen lachen.“

Sigrid Kaag

Gisteravond werd nog een andere bekende coronademonstrant aangehouden nadat hij zich met een brandende fakkel had gemeld bij het huis van D66-leider en beoogd minister van Financiën Sigrid Kaag. De 29-jarige Amsterdammer is aangehouden ‘vanwege de intimiderende en bedreigende situatie daar’, aldus een politiewoordvoerster.

De man die luistert naar de naam Max, schreeuwde voor de deur van de politicus complotleuzen en belde bij haar aan, zo is te zien op beelden op sociale media die ook werden gelivestreamd. Die beelden werden gefilmd door een vrouw. ,,Gisteren is ervoor gekozen de filmster niet aan te houden”, aldus de woordvoerster. Of daar nog verandering in komt, kon zij vanochtend nog niet zeggen.

Wie is Huig Plug?

Voor de een is Plug een ware klokkenluider. Een voormalige gevangenismedewerker die misstanden in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen aan het licht bracht en zich daarna op een nog veel groter vermeend complot richtte: dat van de pedo-sadistische elite. In die werkelijkheid bestaat er in Nederland een netwerk van hooggeplaatsten die kinderen op rituele wijze seksueel misbruiken en vermoorden.

Voor heel veel anderen is Plug een complotdenker die zonder bewijs mensen beschuldigt van gruwelijke misdaden en een man die op hinderlijke wijze mensen belaagt. Hij achtervolgde de afgelopen maanden verschillende bewindslieden onder wie premier Rutte en hoge ambtenaren op het Binnenhof en bij ministeries, steeds vragen stellend over het complot waar hij zelf heilig in gelooft.