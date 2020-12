Bekende huisarts uit Urk in kritieke toestand op intensive care: ‘Dit maakt indruk’

Zuleyka kwam dankzij sluiproute weg uit Engeland: ‘Niemand vroeg naar een test!’

19:06 ,,Het was een helse reis waarbij ik niet wist of ik onderweg zou stranden.” Zuleyka, die gestrand was in Engeland, is terug in Nederland, bij haar kinderen. Ze heeft daarvoor een omweg via Ierland gemaakt. ,,Dat kan blijkbaar. En niemand vroeg naar een test!”