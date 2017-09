Bekendste hert van Veluwe 'Terror Teun' dood gevonden in tuin Kootwijk

Hij was een veel geziene maar niet altijd even geliefde bezoeker van Kootwijk: edelhert Teun. Op zoek naar voedsel struinde het bejaarde mannetjesdier zonder schroom door het dorpscentrum én moestuintjes. Een inwoonster vond zijn kadaver gisteren dood in haar achtertuin.

,,Ze vertelde dat Teun een donkere plek op zijn buik had. Dat deed ons in eerste instantie denken aan een aanrijding, waarna hij met zijn laatste krachten waarschijnlijk een rustig plekje zocht om te sterven. Maar niets bleek minder waar", zegt boswachter Laurens Jansen opgelucht en bedroefd tegelijk tegen deze krant.

Natuurlijke dood

De donkere plek op de buik van het hert is volgens hem veroorzaakt door urine. In de bronsttijd plassen opgewonden mannetjes zichzelf vaak onder. ,,Waaraan Teun dan overleed? Waarschijnlijk stierf hij een natuurlijke dood. We hebben niks gevonden dat wijst op een gevecht of een lijdensweg door andere oorzaak. Spartelsporen en andere aanwijzingen ontbreken."

Teun moet rustig zijn ingeslapen, concludeert de boswachter. ,,Hij verkeerde in goede conditie en had een goed gevulde maag, zo bleek bij het optillen toen de maaginhoud eruit kwam. Zijn gewicht was ook normaal. Er kwamen een paar man aan te pas om het kadaver in de laadbak te hijsen."

Teruggezet gewei

Teun was volgens hem 15 of 16 jaar oud. De romp en schedel van het mannetje werden gisteren van elkaar gescheiden. De romp is op een rustig plekje in het bos neergelegd om de natuur haar werk te laten doen, zegt de boswachter. ,,Raven, vliegen en andere insecten kunnen zich tegoed doen aan het kadaver."

De schedel van het hert wordt bewaard. ,,Teun had een prachtig teruggezet gewei: twee gigantische en behoorlijk dikke sprieten. In zijn jongere jaren zaten ze vol enden (uitstulpingen), maar die verdwijnen met de leeftijd. We zijn aan het bedenken waar het gewei naartoe gaat. Waarschijnlijk naar Kootwijk, omdat hij nu eenmaal hét hert van het dorp was. We willen in overleg met de gemeente kijken waar zijn gewei een mooi plekje kan krijgen."

Respectabele leeftijd

Hoewel edelherten in het wild nog ouder kunnen worden, bereikte Teun volgens de boswachter een respectabele leeftijd. ,,De gemiddelde leeftijd voor herten op hoge zandgronden zoals hier ligt lager. Met elke hap gras krijgen de dieren ook zand binnen. Daardoor slijten hun kiezen af en kunnen ze steeds minder herkauwen, wat uiteindelijk vaak hun dood betekent."