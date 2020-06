Bekijk hier de eerste versie van het veelbesproken coronadashboard

video Lichaam van surfer Mathijs (23) gevonden

4 juni Het lichaam dat vanmorgen is gevonden bij het Noordelijk Havenhoofd in Scheveningen blijkt inderdaad de 23-jarige Mathijs te zijn, de vijfde surfer die op 11 mei omkwam in een dikke laag schuim van algen in de zee bij Scheveningen. Dat bevestigde de politie zojuist. Zijn familie is op de hoogte gebracht.