Bekijk vanmiddag hier ons verkiezingsdebat over de economie

Het is bijna verkiezingsdag; morgen gaat Nederland naar de stembus voor de Provinciale Staten en Waterschappen. En tegelijk is het een cruciaal tussenrapport voor het kabinet Rutte-IV. Wat betekenen alle plannen voor ondernemers en bedrijven, voor u als werknemer en consument? Welke kant gaat ons land economisch op? Welke thema’s leven er in de verschillende delen van Nederland? Zit er straks eigenlijk nog wel een kabinet?