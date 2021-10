Belachelijk dat een treinreis naar een stad duurder is dan het vliegtuig

Vermist meisje (17) levend aangetrof­fen in ouderlijk huis: ‘Ongeloof­lijk blij dat we haar weer in onze armen kunnen sluiten’

ARNHEM - Het 17-jarige meisje dat dagenlang vermist werd is donderdagmiddag in haar ouderlijk huis in Arnhem aangetroffen. In de woning is onderzoek gedaan. Het meisje is rond 16.30 uur ‘in onbekende toestand’ overgebracht naar het ziekenhuis.

28 oktober