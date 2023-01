Belastingdienst, DUO, CBR en UWV trekken aan de bel: ‘Burgers zien door de bomen het bos niet meer’

Voor de uitvoering van wetten en beleid is de laatste tijd veel aandacht in politiek Den Haag, onder meer naar aanleiding van het toeslagenschandaal. Uitvoerders zijn de loketten waar burgers in aanraking komen met de overheid. Ze zijn daarom belangrijk voor het vertrouwen van mensen in diezelfde overheid. Maar burgers komen in sommige gevallen klem te zitten en zien door de ingewikkelde wetten en de toename van het aantal regels ,,door de bomen het bos niet meer”. Dit levert ambtenaren meer werk op, terwijl er juist een tekort aan mensen is. In veel gevallen gaat het overigens wel goed, benadrukken de ambtenaren.