Belastingdienst waarschuwt voor grote golf aan nepberichten

Rico Verhoeven trekt zich terug in ‘geheime’ villa voor gevecht tegen Badr

15:13 Rico Verhoeven trekt zich vanaf maandag volledig terug in een villa ‘ergens in Nederland’. Bijna twee weken lang zal de wereldkampioen kickboksen zich dan volledig focussen op dat ene, misschien wel belangrijkste gevecht uit zijn leven: 21 december in het Gelredome tegen Badr Hari.