Belastingdienst werkte bewust onderzoek naar kinderopvangtoeslag tegen

video Eindho­venaar vraagt vriendin ten huwelijk in Ikea met flashmob

14 juni De Eindhovense Patrick van Wattum bedacht een wel heel speciale manier om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Hij deed dat met behulp van een flashmob in de Ikea in Son. Met succes, want de twee stappen volgend jaar september in het huwelijksbootje.