Belastingdienst zet terugvordering stop voor meer 'toeslagenouders’

Tijdens het gesprek van minister van Financiën Wopke Hoekstra vorige maand met zo’n tweehonderd gedupeerden in de kinderopvangtoeslagaffaire , kreeg hij veel vragen over deze regeling. Ouders die in speciale ‘CAF-zaken’ mogelijk onterecht als fraudeurs zijn behandeld, hoeven daarom even geen toeslagen terug te betalen. Die regeling zal nu ook gelden voor andere ouders die zich melden omdat ze vermoeden in een vergelijkbare situatie te zitten.

Harde ingreep

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de nieuwe staatssecretaris van Toeslagen, Alexandra van Huffelen, dat in 2014 al werd ingezien dat het volledig terugvorderen een ‘harde ingreep’ was. Hier is tussen ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Financiën over gesproken. Maar doordat nieuwe fraudezaken de kop opstaken, is ‘dit signaal op de achtergrond geraakt’, aldus Van Huffelen. ,,Dit betreuren we zeer.”