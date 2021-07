Belegger kaapt 37 nieuwbouwwoningen voor de neus van starters weg: ‘Onvoorstelbaar’

Piekt jouw spaarreke­ning ook? Je bent niet de enige, maar het corona-ef­fect neemt wel af

13 juli Etentjes, uitstapjes, vakanties over de grens: het kon allemaal niet of nauwelijks. Als je al die dingen gewoonlijk deed, heeft corona je waarschijnlijk een flinke berg geld bespaard. ING constateert dat er 52 miljard euro meer op bankrekeningen staat dan voor corona - gemiddeld komt dat neer op 6500 euro per huishouden. Maar: het corona-effect raakt uitgewerkt.