Belgische justitie eist 27 jaar tegen Limburger voor doodschieten agent

Samen met zijn broer en vriend had T. de kwalificatie van de Grand Prix in Francorchamps bij Spa bezocht, waar ook Max Verstappen aan meedeed. Daarna volgde een avondje stappen, dat na overvloedig drank- en drugsgebruik uit de hand liep. Tijdens een conflict in bar Havanna in Spa zagen mensen dat Yvo T. een vuurwapen bij zich had. De politie werd gebeld en de agenten Delrez en Schils hielden de taxi aan waarin Yvo, diens broer en de vriend wilden wegrijden. Toen Amaury Delrez de onwillige broer Cyril uit de taxi trok en meenam naar de stoep achter het politiebusje, stapte Yvo T. uit, liep op de agent af, drukte de loop van zijn Walter P38 tegen de nek van de agent en haalde de trekker over. Delrez bloedde dood en overleed ter plaatse.