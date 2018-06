Beloning voor gouden tip 'vergismoord' stagiair

Schaam­lijst sjoemelsi­ga­ret­ten bekend: alle merken veel schadelij­ker

22:12 De honderd populairste sigarettenmerken in Nederland zijn 2 tot 26 keer schadelijker dan wettelijk is toegestaan. Het RIVM onderwierp alle merken aan de zogenaamde Canadese meetmethode, die de hoeveelheid teer en nicotine eerlijker meet. Die 'schaamlijst' die daaruit voortvloeit is nu bekend. Dus ook: wat is de ongezondste sigaret die in Nederland te koop is?