Bende uit Bergeijk was ‘toonaangevende en grote speler in Brabants drugscircuit’

Coronavirus LIVE | Frankrijk dwingt 65-plus­sers tot extra prik: ‘Anders pas kwijt', ook geen pleinfees­ten in noorden Limburg

De coronacrisis in Nederland stevent af op een nieuw dieptepunt. Het RIVM noteerde in één week tijd bijna 77.000 nieuwe besmettingen. Dat is ruim 40 procent meer dan vorige week. Het record van vorig jaar december (ruim 82.000) dreigt binnenkort gebroken te worden. Voor 65-plussers in Frankrijk is vanaf midden december een extra coronaprik verplicht om de geldigheid van de coronapas te behouden. De Franse president Emmanuel Macron kondigde dat aan tijdens een rechtstreeks uitgezonden toespraak tot het volk. Volg de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus hier.

23:30