Beneden-Leeuwen aangeslagen na dood van 74-jarige fietsster door aanrijding: ‘Dit zal zeker een schokeffect teweeg brengen’

BENEDEN-LEEUWEN - Bij een botsing tussen een vrachtwagen en twee fietsers op een kruispunt in Beneden-Leeuwen is dinsdagochtend een 74-jarige vrouw uit deze woonplaats om het leven gekomen. Een 69-jarige vrouw, eveneens uit Beneden-Leeuwen, raakte bij het ongeval gewond. De twee slachtoffers zijn bekende gezichten in het aangeslagen dorp.

Het tweetal had voorrang op de noodlottige kruising, maar werd waarschijnlijk over het hoofd gezien door de vrachtwagenchauffeur, een 42-jarige man uit het Duitse Sonsbeck. Hij is aangehouden en verhoord over de toedracht van het ongeluk.

Een dag met een gitzwarte rouwrand, dat is het voor het dorp met een kleine 7.000 zielen. De twee slachtoffers zijn hier bekende gezichten. ,,Ik denk dat de helft van de mensen in Beneden-Leeuwen hen kennen”, zegt prominent dorpsbewoner Gaby Lamers.

‘Midden in het dorpsleven’

Zelf heeft hij tien jaar lang de vrouwen, partners, als buren gehad. ,,Samen wandelden en fietsten ze veel door het dorp, ze maakten vaak een praatje, ze stonden midden in het dorpsleven. Als vrijwilliger werkten ze in de mantelzorgondersteuning, daardoor zullen nog meer mensen hen kennen. Dat een van de twee weg is gevallen, zal zeker een schokeffect teweeg brengen.”

In afwachting van de uitkomst van het onderzoek ging de politie dinsdagmiddag nog niet in op de vraag wat er precies mis is gegaan. Omwonenden verklaren dat de vrachtwagenchauffeur waarschijnlijk geen voorrang heeft verleend, terwijl hij vanaf de Van Heemstraweg over de Waterstraat reed en bij de Trambaan recht wilde oversteken.

Een stopbord maakt duidelijk dat hij de twee fietsers, waarschijnlijk komend van links over de Trambaan, voor had moeten laten gaan.

Automobilisten van buiten

Over hoe gevaarlijk de kruising is, wordt in het dorp verschillend gedacht. De een ziet er nooit rare dingen gebeuren, anderen noemen het kruispunt juist berucht omdat er vaker ongelukken en bijna-ongelukken zouden plaatsvinden.

Volgens Lamers is bij de inwoners van Beneden-Leeuwen genoegzaam bekend dat ze bij de kruising extra moeten opletten. ,,Het zijn vaak automobilisten van buiten die het stopbord niet of te laat zien en zelfs gewoon doorrijden zonder te stoppen.”

Slecht zicht op verkeer van rechts

Dochter Marijke Lamers zegt dat er hoe dan ook vaak te hard wordt gereden. ,,Door het hoekhuis heb je bovendien slecht zicht op het verkeer van rechts.” Mogelijk dat de chauffeur daardoor was afgeleid.

Ze pleit voor plaatsing van een spiegel op de Trambaan. ,,Dan zien weggebruikers vanaf de Waterstraat beter of er iemand aankomt. Zo wordt de kans op ongelukken kleiner.”

Helmi Ebben, die woont in een woning vlak bij de kruising, zegt eveneens dat bestuurders vaak te laat op de rem gaan. Medewerker Mitchel Hendriks van het iets verderop gelegen Toverbaltheater begeleidt mensen met een beperking in de Toverbal. ,,Daarna fiets ik met hen mee om te zorgen dat ze veilig de kruising kunnen oversteken. We waren ons er al van bewust dat we daar voorzichtig moeten zijn. Daar zijn we ons na vandaag nóg bewuster van geworden.”