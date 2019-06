Bereid je maar vast voor: zeldzaam warme plakkerige nachten op komst

Volgens de weermannen is de kans groot dat na het weekend op veel plaatsen records worden gebroken als het aankomt op de minimumtemperaturen in de nacht.

,,Komt de minimumtemperatuur in een heel etmaal in De Bilt boven 19.4 graden uit, dan beleven we de warmste juninacht sinds het begin van de metingen in 1901.”

,,En blijft het op hetzelfde weerstation de temperatuur een heel etmaal boven 20 graden? Dan is het zelfs de eerste officiële tropennacht die ooit in juni is gemeten.”

Tropennachten

Wat kun je doen om het dragelijk te maken? ,,Maak van de komende nacht nog gebruik om koele lucht het huis binnen te laten stromen door de ramen open te laten staan, want de komende nachten zullen dus maar weinig verkoeling brengen, vertellen ze bij Weerplaza.

,,Vannacht daalt het kwik waar waarden tussen 13 en 17 graden, maar in de nacht naar maandag wordt het volgens de laatste berekeningen op de meeste plaatsen niet kouder dan 18 graden. In het zuiden van het land komt de temperatuur mogelijk niet eens onder 20 graden uit. In dat geval kunnen we spreken van tropennachten. De nacht naar dinsdag en regionaal de nacht naar woensdag verlopen waarschijnlijk nog warmer”, legt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza uit.

Steden koelen ‘s nachts nauwelijks af

,,De komende dagen zullen we ‘s nachts enorme verschillen gaan zien tussen stedelijk gebied en het platteland. Op het platteland kan het relatief gezien nog enigszins afkoelen met minima rond 20 graden, in de steden kan het zomaar 4 tot 6 graden warmer blijven gedurende de nacht!”

Volgens Janssen komt dit doordat stenen en beton de warmte van overdag in de nacht langzaam afgeven. ,,Voor de mensen in vooral stedelijk gebied, maar ook in de grotere dorpen, is het dus van groot belang om het huis zo koel mogelijk te houden, anders zal het in de nachten echt geen pretje zijn.”

De bebouwde gebieden in het binnenland maken dus de grootste kans op extreem warme nachten. Later in de week kan een noordenwind voor enige verkoeling zorgen in met name de kustprovincies.