Bert (66) ziet vader en zoontje in het donker doodziek konijn dumpen: ‘Schofterig’

Bert van Kranenburg ruikt onraad als hij maandagavond rond 19.00 uur een auto bij Deil ziet stoppen op een doodlopende weg in ‘het veld’. ,,Ik keek om want ik vertrouwde het niet. Wat gaat er gebeuren? Dumpen ze afval van McDonalds? Dus ik stopte.’’

Quote Konijnen worden het meest gedumpt Davinia Molthoff, Voorzitter Dierenambulance Tiel De inwoner van Deil (66) fietste door het veld naar kennissen. ,,Ik zag een jongetje van een jaar of 10, 12 uitstappen en een man. De kofferbak ging open en het jongetje haalde er iets uit. In opdracht van zijn vader natuurlijk.”



Van zo’n vijftig meter afstand kon Van Kranenburg niet zien waar het om ging. ,,Ze reden richting Geldermalsen weg. Ik draaide mijn fiets om en ging kijken wat ze gedumpt hadden. Ik had een zoeklicht bij me. Ik scheen met de zoeklamp rond en een konijn huppelde een beetje in het gras. Ik kon hem zo oprapen.’’

Liefde

Van Kranenburg deed de langoor in zijn fietstas, bracht een kort bezoek aan zijn kennissen en keerde terug naar huis. ,,De vrouw zei: Wat heb je nou bij? Een konijn, zei ik. Die hebben ze net gedumpt.’’



,,Ik zag niet dat hij ziek was. De vrouw zei dat zijn tanden waren doorgegroeid en dat hij lange nagels had. Ze heeft hem een half uurtje op schoot gehad en toen de dierenambulance gebeld.’’



Het duur de even tot de Dierenambulance Tiel er was. ,,Heeft ie toch nog een uurtje liefde gehad. Het konijn heeft hier in de hondenmand gezeten. Dat ging allemaal goed. We hebben maar een chihuahua. Die zat bij de vrouw op schoot.’’

Spuitje

Medewerkers van de dierenambulance constateerden dat het dier syfilis heeft. Voorzitter Davinia Molthoff: ,,Hij moet nu elke vijf dagen een spuitje krijgen. Op die manier proberen ze de ziekte onder controle te houden. Maar het is nog afwachten of hij het gaat halen of niet. Zijn nageltjes zijn geknipt dus dat is nu goed. Zijn tandjes zijn geschaafd. Die zijn weer netjes.’’

De langoor is gewoon gevoed, maar hij is volgens Molthoff al maanden niet goed verzorgd. ,,Schandalig. Dumpen is al verschrikkelijk en gebeurt best wel veel. Konijnen worden het meest gedumpt. Maar dit is helemaal van de zotten. Dat het konijn zo ziek is en verwaarloosd en dan ook nog een kind erbij betrekken. Dat slaat helemaal nergens op.’’



Gered

Ook Van Kranenburg is woedend over de dumping van de langoor. ,,Dit moet niet kunnen. Ik vind het asociaal. Ze kopen een dier en als er dan kosten aankomen, dumpen ze hem. Dat vind ik schofterig.’’



Hij heeft vermoedelijk het leven van het diertje gered. ,,Ik heb een goede daad verricht. Maar ik vind het zo zonde dat ik niet op het kenteken heb gelet. Anders was het nog mooier geweest.’’



Als het konijn herstelt, probeert de dierenambulance hem opnieuw te plaatsen. Lukt dat niet, dan gaat hij naar een konijnenopvang. Molthoff: ,,Hij komt sowieso goed terecht.’’