Bert had dankzij corona eindelijk tijd voor zijn tuin: ‘Videovergaderingen bleken zo slecht niet’

Het verschil zit ‘m erin, denk ik, dat ik en mijn internationale collega’s, ons vroeger nauwelijks afvroegen of zo’n trip wel écht nodig was. We waren het zo gewend, we bleven het zo doen, en dus zat ik bij elkaar wel zeven weken per jaar in een vliegtuig of internationale trein. Op weg naar Brussel, voor overleg met de Europese Commissie. Of naar Angers in Frankrijk. Of naar Genève in Zwitserland. Of naar Zuid-Amerika, Azië, Afrika. Het reizen hoorde bij mijn werk of moet ik nu zeggen: leek erbij te horen?