Bert van Eijndhoven (82) uit Valkenswaard bedenkt ingenieus hulpmiddel voor mensen met stoma

Op de tafel in de keuken heeft Bert van Eijndhoven zijn hele handel uitgestald: slangetjes, stoma-zakjes, opzetstukjes en kraantjes. Daartussen ligt een met huisvlijt in elkaar geknutseld foldertje met zijn uitvinding, waarmee hij 'lotgenoten' hoopt te helpen. ,,Dit kan een oplossing bieden voor mensen met een stoma als er geen toilet in de buurt is."