Bertie Steur getrouwd met grote liefde, in achtertuin van boerderij in Renesse: ‘Roos is voor altijd’

Het werd een intiem feestje met familie en vrienden, gewoon in de achtertuin van de boerderij in Renesse. ,,Er waren best wat mensen en bedrijven die ervan wisten, ook in het dorp, maar iedereen heeft zijn mond gehouden", zegt Bertie. ,,Gelukkig, want we hadden geen zin in paparazzi en pottenkijkers.” Boer Zoekt Vrouw was vertegenwoordigd door Marika Huisman en Yvon Jaspers. Bertie: ,,Marika heeft ons tijdens heel BZV begeleid en daarna zijn we contact blijven houden. Yvon heeft de hele ceremonie gepresenteerd en ook heel erg meegedacht bij de organisatie. We hadden graag gewild dat ze ons trouwde, maar de gemeente Schouwen-Duiveland staat niet toe dat iemand trouwambtenaar voor één dag is.”