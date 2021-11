Besmettingscijfers Zuid-Limburg door het dak: ‘Ontzettend ongerust over wat komen gaat’

Als een op de negentig mensen in een regio binnen één week met een positieve coronatest thuiskomt, is het niet gek dat iedereen wel iemand in zijn of haar omgeving kent die het virus onder de leden heeft. ,,Ik heb in mijn omgeving sinds het begin van corona nog nooit zóveel mensen gehoord die besmet zijn", zegt Christian Hoebe, hoogleraar infectieziektebestrijding in Maastricht en hoofd infectieziektebestrijding bij de GGD Zuid Limburg.