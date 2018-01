Bestolen op het werk: 'Het geld was voor cadeautje voor mijn zoontje'

Trots was ze. In de koffiepauze heeft ze die donderdag aan collega's het verjaardagsgeld laten zien, een fors bedrag. ,,Ze vonden het superleuk. Wilden weten wat ik ermee ging doen. Vervolgens heb ik het geld weer terug in mijn tas gedaan, in een zijvakje met de rits dicht. Toen mijn dienst erop zat, het was drie uur, pakte ik mijn tas en ritste het zijvakje open. Maar het geld was weg, 190 euro! Alleen mijn pinpas zat er nog in.''

De ZZG zorggroep, waarvan het woonzorgcentrum onderdeel is, start een intern onderzoek. ,,Het is bij ons gemeld. We gaan intern onderzoeken wat er precies is gebeurd, we gaan in gesprek met mensen. En we zullen de politie alle medewerking geven om dit te onderzoeken'', reageert de woordvoerster van de ZZG zorggroep. Diefstal op het werk komt binnen de ZZG zorggroep 'bijna nooit voor', aldus de woordvoerster. ,,Maar we zijn onderdeel van de samenleving, je kunt het nooit honderd procent uitsluiten.''