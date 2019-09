Bestuur Haga Lyceum moet binnen vier weken weg

De week begint grijs, maar in het weekend kan de korte broek weer aan

10:50 De astronomische herfst begint volgende week maandag, dus deze week is officieel de laatste week van de zomer. Maar met 14 graden, wolken en regen is het zomergevoel ver te zoeken. Met een beetje geluk kunnen we komend weekend wel voor de laatste keer de korte broek uit de kast trekken.