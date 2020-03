Bestuur Pride Amsterdam stapt op om ‘aanhoudende onrust’ over vluchtelingen-uitspraak voorzitter

De stichting Amsterdam Gay Pride krijgt nog vóór de komende editie van Pride Amsterdam een nieuw bestuur. Aanleiding is de aanhoudende onrust binnen de LHBTI-community na uitspraken op persoonlijke titel van voorzitter Frits Huffnagel in het NPO1 Radioprogramma Spraakmakers.

Dat meldt de stichting in een verklaring. Het bestuur liet afgelopen donderdag nog weten dat het standpunt van Huffnagel niet in gezamenlijkheid door het bestuur wordt gedragen, maar dat hij niet hoefde op te stappen. Het bestuur is divers samengesteld en kent vele privé meningen. Het belang van een inclusieve, feestelijke en betekenisvolle Pride staat volgens het bestuur echter voorop en de aanhoudende discussie dreigt dit in de weg te staan.

“Om de continuïteit en de deskundigheid in de voorbereiding te behouden, is in goed en harmonieus overleg besloten om als geheel bestuur af te treden. Oud-wethouder Carolien Gehrels is gevraagd als formateur om op zoek te gaan naar de meest geschikte kandidaten voor een nieuw bestuur’’, luidt het in een verklaring.

De stichting merkt op dat het Pride bestuur op afstand bestuurt. “De directeur en de werkorganisatie van Pride Amsterdam blijven zich onvoorwaardelijk inzetten. Alle voorbereidende activiteiten rondom Pride Amsterdam zullen dan ook gewoon doorgaan’’, aldus de verklaring.

Huffnagel

Aanleiding voor de commotie is een uitspraak die Pride-voorzitter Frits Huffnagel deed in het Radio 1-programma Spraakmakers. Huffnagel zei onder meer: ,,Er zijn er maar heel weinig die kans maken om hier te blijven en het is elke keer hetzelfde: wij zien een kind en denken dan ‘oh, wat zielig’. Terwijl: we zien niet de vader die erachter staat die misschien wel oorlogsmisdaden heeft gepleegd en een moeder die dat heeft gefaciliteerd.”

Frits Huffnagel gaf vorige week in een verklaring nog aan te betreuren dat zijn uitspraken over vluchtelingen ‘een deel van de achterban van de Pride heeft gegriefd en pijn gedaan’. Huffnagel verklaarde zich wél ‘te blijven inzetten voor de Pride-community’ en zijn functie dus niet neer te leggen, zoals COC Amsterdam eerder had geëist. Nu stapt hij dus wel op met de rest van het bestuur.