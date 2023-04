Bestuurder Audi A3 rijdt overstekende man aan en vlucht: politie doet getuigenoproep

Zware verwondingen

De agenten troffen het slachtoffer een meter of 20 achter het zebrapad aan. Hij moest ter plekke door de agenten gereanimeerd worden. De man was buiten bewustzijn en met zware verwondingen door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie vond even later de auto die bij de aanrijding betrokken was aan de Batterijstraat, minder dan een kilometer verderop. De voorruit van de Audi A3 Sportback was verbrijzeld, de motorkap zat in elkaar en een koplamp had schade. De automobilist wordt nog gezocht.