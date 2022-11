Bets zag de dood in de ogen, maar vond door te gaan roeien de remedie tegen haar spierziekte

Yoram verkoopt paddenstoe­len om te focussen in plaats van te trippen: ‘Ik ben meer in het hier en nu’

Het zit tussen smartshop en kruidendokter in, maar dan met het karakter van een apotheek. In het centrum van Den Haag opende onlangs een winkel met medicinale paddenstoelensupplementen. In Silicon Valley is het al jaren een hit: de truffels zijn - in zeer kleine dosis - bedoeld om te focussen in plaats van te trippen.

27 november