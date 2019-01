Bettie (82) werd 15 uur opgesloten in de meterkast: ‘Tegen die twee overvallers kon ik niet op’

Hoe anders zag de wereld er voor haar uit op die bewuste avond van 10 december, toen ze door twee mannen met bivakmuts in haar woning in De Krim werd overvallen. ,,Ik liet mijn poes om half acht door de voordeur even naar buiten, zag ik ineens twee mannen met bivakmuts. Foute boel, wist ik meteen.’’



Om rustig hun gang te kunnen gaan sloten ze de 82-jarige vrouw op in de meterkast. Maar dat liet de krasse dame niet zonder slag of stoot gebeuren. ,,Ik wilde ze mijn huis uit jagen. Ik probeerde te schoppen maar die ene man was best groot. Ik kon hem daarom niet raken op de plek waar ik hem pijn had kunnen doen. Tegen die twee man kon ik uiteindelijk niet op.’’



In de meterkast hoorde ze de mannen de boel in het huis overhoop gooien. ,,Ze hadden zich niet goed voorbereid, want ze kozen een huis uit waar maar weinig te halen valt. Ik ben ook maar een armoedzaaier’’, zegt ze met een kwinkslag. ,,Uiteindelijk zijn ze er met de zitmaaier vandoor gegaan, trouwringen en nog een laptop die helemaal niets meer waard is.’’