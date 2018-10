Betuttelen, daar is onze overheid voor

Ik rook. Niet veel, tussen de drie en tien per dag. Drie bij een gemiddelde relaxte dag, tien bij feesten, partijen of stress en woedende onmacht. De gemiddelde relaxte dagen zijn in de meerderheid. Ik moet dat zelf weten, mijn kinderen wonen niet meer thuis, ik werk alleen. Bovendien is de vervuilde lucht die ik dagelijks inadem gelijk aan vijf sigaretten per dag, dus ook als ik stop, gaat de vergiftiging door. Soms denk ik dat ik rook omdat ik niet tegen verboden kan. Als ik iets niet mag, dan wil ik het, en dat heeft me vooral in de liefde nogal eens in de problemen gebracht.