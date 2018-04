Beveiligers opgepakt voor megakluisjesroof: ook inval bij zonnebank

De aanhouding gebeurde bij invallen vanmorgen in woningen in Roosendaal en Etten-Leur. In de huizen is huiszoeking gedaan door onder anderen financiële en digitale experts van de politie. Er is ook een geldhond ingezet. De verdachten komen uit Roosendaal (45 jaar) en Etten-Leur (43 jaar). Hun huizen worden maandagochtend door de politie doorzocht. Ook doorzoekt de politie zonnebank C'est La Vie in het Brabantse Zundert, dat tegen de grens met België aanligt.



Goudstaven

Waarom een zonnebank deel uitmaakt van het onderzoek? ,,Wij zoeken in de zonnestudio omdat er een link is met één van de verdachten'', laat woordvoerder Willem-Jan Uijtdehage van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant weten. Of de buitgemaakte goudstaven tussen de zonnebank lagen? ,,Wat er precies bij de inval is gevonden, maken wij in verband met het nog lopende onderzoek niet bekend. Er was wel een geldhond mee. Standaard zijn wij bij huiszoekingen vooral op zoek naar datadragers.''