Beveiliging haven Rotterdam blijkt ‘diep corrupt’, hielp mee met smokkel 4000 kilo coke

Branches reageren op verlenging lockdown: ‘Heftig nieuws, hakt er behoorlijk in’

Het kabinet verlengt de lockdown met nog eens drie weken. De meeste winkels blijven zeker tot en met 9 februari dicht, net als restaurants en cafés. Een proef met evenementen gaat niet door. Kinderen kunnen voorlopig niet naar school of de crèche. De boodschap van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) is geen verrassing. Er is begrip voor het overmijdelijke, maar de zorgen worden groter.